Explosieve groei van aantal overnachtingen via Airbnb in Arnhem en Nijmegen

NIJMEGEN / ARNHEM - De populariteit van overnachten via Airbnb maakt in deze regio een explosieve groei door. In 2018 werden er in de regio Arnhem/Nijmegen 52 procent meer overnachtingen geboekt dan het jaar ervoor.

In de regio zijn meer dan 1600 adressen waar via Airbnb een kamer kan worden geboekt. Gaat het op de Veluwe om honderden huisjes op vakantieparken in de bossen en bijvoorbeeld in de omgeving van Winterswijk om tientallen echte vakantiewoningen, in de regio Arnhem/Nijmegen zijn het in veel gevallen (kamers in) particuliere woonhuizen die door toeristen gehuurd kunnen worden.

Het drukst is het in de zomermaanden, waarbij juli er met kop en schouders bovenuit steekt. In die maand vindt in Nijmegen de Vierdaagse met bijbehorende feesten plaats, wat elk jaar zorgt voor enorme toeloop uit het hele land.

Buitenlandse toeristen

Maar ook buitenlandse toeristen weten deze regio te vinden: de meeste gasten die via Airbnb boeken, komen niet uit Nederland. Waarbij de plaatsen Londen, Berlijn en Keulen het vaakst genoemd worden als woonplaats.

Het verhuren via Airbnb kan een lucratieve bezigheid zijn. Een airbnb met kamers in deze regio levert gemiddeld zo’n 589 euro per maand op. Hele huizen brengen gemiddeld 1142 euro in het laatje. Uit cijfers van het Amerikaanse AirDNA, dat dagelijks miljoenen aanbieders bij Airbnb checkt, is op te maken dat een groepsaccommodatie in Groesbeek in potentie dik twee ton kan opleveren. Gastenverblijf Slapen bij Ons Thuus in Leuth staat ook in de top tien van airbnb's waar goed mee te verdienen valt: een kleine veertig mille.

,,Was dat maar waar”, lacht Lieke Spann van het gastenverblijf als ze dat bedrag hoort. ,,Daar komen ze op omdat ze er bij de berekening van uit gaan dat elke dag dat je je huis als beschikbaar in het systeem zet je het ook verhuurt.” Maar als het meezit is het gastenverblijf maar voor de helft van het jaar geboekt.

Spann en haar man Guydo Mulder zijn een paar jaar geleden met hun gastenverblijf begonnen, in de voormalige timmerwerkplaats van de vader van Guydo. Aanvankelijk verhuurden ze alleen via hun eigen website. ,,Maar ik moet zeggen dat we sinds we het ook op airbnb hebben gezet de verhuur wel een boost heeft gekregen.”

De verhuur is van gemeentewege gewoon toegestaan, vertelt ze. ,,Er zijn geen speciale regels voor.”

Maximum van 60 dagen

In Arnhem geldt een maximum van zestig dagen dat een huis als Airbnb verhuurd mag worden. Daar is het sinds 1 januari ook verplicht de gemeente schriftelijk te laten weten als de woning wordt verhuurd via Airbnb of vergelijkbare platforms. Ook in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gelden dergelijke beperkingen, maar in de meeste gemeenten zijn nog geen regels gesteld.