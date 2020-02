Explosieve stijging van fraude via WhatsApp: politie overstelpt met aangiften

Verdachte van inbraken in Ede en Arnhem aangehou­den

10:36 ARNHEM / EDE - Een man van middelbare leeftijd is afgelopen vrijdag aangehouden in Ede nadat hij op heterdaad werd betrapt bij een woninginbraak. Hij wordt ook verdacht van een inbraak in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd.