Extra geld: Arnhem pakt wachtlijsten jeugdzorg aan

Arnhems tintje aan herope­nings­con­cer­ten Luxor Live: ‘Ik heb het podium gemist, het maakt me emotioneel’

16 juni ARNHEM - De één is in Arnhem geboren, de ander woont er. Ze treden beiden komend weekend op in Luxor Live, tijdens de serie heropeningsconcerten ‘Luxor Live in de Steigers’. Blaudzun, de artiestennaam van Johannes Sigmond, vrijdagavond twee keer. Stéphanie Struijk, voorheen bekend als Stevie Ann, zaterdagavond. Telkens voor een zaal gevuld met vijftig mensen, meer mag Luxor Live er onder de nu geldende coronaregels niet toelaten. Alle drie de shows zijn uitverkocht.