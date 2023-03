Extra ogen in de ‘rode loper naar het centrum’ van Arnhem: ‘Met camera’s is de pakkans van winkeldieven groter’

Arnhem voert de strijd tegen foute onderne­mers op, vergun­nings­plicht voor meer bedrijven

Arnhem voert de strijd tegen foute ondernemers op. Burgemeester Ahmed Marcouch krijgt de mogelijkheid om branches of gebieden aan te wijzen waar ondernemers pas een vergunning krijgen als ze gecheckt zijn. Welke gebieden dat worden, is nog niet bepaald. De Steenstraat en industrieterrein Het Broek zijn in beeld.