Extra steunpakket voor ondernemers in horeca en toerisme

column remco kock Hoe zou het zijn met De Nikos en Dejan van de Korenmarkt bij TipTop?

10:06 Als ik richting het centraal station moet, loop ik via wat je verboden terrein kan noemen: de Korenmarkt, in coronatijd het rustigste plein van Arnhem. Vroeger was L’Amérique in de Bloemstraat een unicum, nu is de Korenmarkt een concentratie van onbemande en onbevrouwde kroegen.