Extra tickets voor concert Helene Fischer in GelreDome

Val van balkon is ongeval volgens de politie

11:32 ARNHEM - De val van de vrouw van een balkon van een bovenwoning in Klarendal is het gevolg van een ongeluk. Daar gaat de politie op basis van onderzoek vanuit. ,,We moeten het verhaal van de vrouw nog wel horen, maar vooralsnog gaan we uit van een ongeluk", aldus een woordvoerder.