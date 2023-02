Extra vergoeding voor de energierekening in Arnhem: zo kom je in aanmerking

indebuurt.nlHet aantal Arnhemmers dat in de knel komt vanwege de hoge energierekening is afgelopen jaar flink gestegen. Deze groep heeft met zogenoemde energiearmoede te maken. Maar er is een klein lichtpuntje voor deze mensen: ze krijgen een deel van hun energierekening vergoed.

In Arnhem kampte in 2022 naar schatting 11,7 procent van de huishoudens met energiearmoede. Hier vallen volgens het onderzoeksbureau twee groepen mensen onder: mensen met een laag inkomen in combinatie met een hoge energierekening en mensen met een laag inkomen in combinatie met een huis met een laag energielabel. Het aantal Arnhemmers met energiearmoede is gestegen ten opzichte van 2020, toen ging het om 10,4 procent van de huishoudens.

Vergoeding voor de energierekening

Voor deze stadsgenoten is het nog altijd spannend als de energierekening op de mat komt. Daarom werd het Tijdelijk Noodfonds Energie in het leven geroepen. Dit is een nieuw initiatief van energiemaatschappijen, Nederlandse SchuldhulpRoute en SchuldenlabNL. Arnhemmers met energiearmoede krijgen via dit fonds een deel van hun rekening vergoed.

Voorwaarden van een vergoeding

Voordat je je rijk rekent door deze regeling, is het goed om te checken of je in aanmerking komt voor een vergoeding. De voorwaarden zijn:

Je inkomen mag maximaal 200 procent van het sociaal minimum zijn. Dat betekent dat je bruto-inkomen maximaal 2.980 euro is als je alleenstaand bent of 3.794 euro als je samenwoont. Je moet zelf een contract hebben bij een energieleverancier. De energierekening die je moet betalen is hoger dan 10 procent van het (gezamenlijke) bruto-inkomen.

Zo vraag je een vergoeding op je energierekening aan

Gelden deze regels voor jou? Dan is het tijd om de vergoeding aan te vragen! Dat doe je door de app van Tijdelijk Noodfonds Energie te downloaden en vervolgens de digitale formulieren in te vullen. Er wordt onder meer naar je inkomen, energiecontract en gezinssamenstelling gevraagd. Als je klaar bent controleert het fonds of de gegevens juist zijn en worden deze naar je energiemaatschappij doorgestuurd. En… klaar is kees! Je ontvangt vanuit de energiemaatschappij snel bericht hoeveel jij gecompenseerd krijgt.

Andere manieren waardoor Arnhemmers geholpen worden

Naast de vergoeding vanuit het fonds, wordt in gemeente Arnhem meer gedaan om stadsgenoten met energiearmoede tegen te helpen. Denk hierbij aan de energietoeslag die in 2022 werd uitgekeerd en armere gezinnen kunnen een Gelrepas aanvragen. Bovendien stelt de gemeente gratis energiecoaches te beschikking voor mensen die advies willen over energie besparen. Ook in 2023 kunnen stadsgenoten nog energietoeslag aanvragen. Dit is waarschijnlijk weer mogelijk vanaf de zomer.

