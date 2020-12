Extra vrij of geld voor zorgpersoneel dat zich wél laat vaccineren tegen corona: ‘Niet bedreigen of chanteren’

Sinfoniët­ta bestaat 75 jaar, maar het jubileum vieren zit er voorlopig niet in

10 december ARNHEM - Sinfoniëtta bestaat 75 jaar. Dat heuglijke feit hoopt het muziekgezelschap in een later stadium alsnog te vieren. Een uitvoering op 14 maart in de Lucaskerk in Elden is de voorlopige stip aan de horizon.