‘Extreem rustig’ in de openluchtbaden ondanks prima zwemweer

,,We zitten te wachten op de mensen, het is best wel een beetje zielig”, verzucht de caissière van Zwembad de Hangmat in Rheden. ,,Het is extreem rustig”, zegt Bram Dorland van Sportbedrijf Rheden dat het zwembad exploiteert. ,,We hebben vandaag 130 bezoekers gehad, dat gaat helemaal nergens over.” Waar zijn al die zwemmers dan? ,,Ik denk dat ze allemaal aan de rivier of aan de recreatieplas liggen. Strand Zuid, de Rijnkade, de Lathumse Plas. Er is genoeg keuze.”