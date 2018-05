Extreme drukte bij BrengFlex in Arnhem en Nijmegen

De chauffeurs van BrengFlex rijden wel. Er bestaan lange wachttijden voor, telefonische bestellingen van ritten worden niet in behandeling genomen. Via de app kunnen passagiers er vaak ook niet doorkomen.

BrengFlex is een flexibel vervoerssysteem, waarbij busjes en auto's passagiers van elke halte in de stad rechtstreeks naar een andere halte vervoeren. De voertuigen moeten vooraf besteld worden. De ritprijs voor het systeem is 3,50 euro. Veel reizigers proberen vandaag via BrengFlex toch op hun bestemming komen. ,,We worden overspoeld door bestellingen, het is bijna niet aan te slepen’’, zegt een woordvoerder. ,,Je zult langer moeten wachten. Vaak kom je er pas na een paar keer proberen door.’’