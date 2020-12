Extreme drukte: lange rijen voor winkels in Arnhem vanwege harde lockdown

Vrachtwa­gen met klapband; file op A50 en A12 opgelost

10 december ARNHEM - Door een vrachtwagen met een klapband is donderdagochtend een file ontstaan op de A50/A12 tussen knooppunt Waterberg en Renkum. Die was rond 09.30 uur opgelost. De rechterrijstrook was er dicht.