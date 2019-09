‘Facebook heeft de felicitatie geautomatiseerd, zoals Tinder de versierkunst sloopt’

Later ging ik door naar de Korenmarkt, buiten bij de Irish Pub stonden vrienden te drinken. Ik constateerde dat er een hoge opkomst was bij wat we ‘De Ier’ noemen: er waren veel vrienden present. Achteraf zou ik zeggen: opvallend hoge opkomst. Er had in mijn hoofd een belletje moeten gaan rinkelen. Gebeurde niet.



Het was inmiddels 15 september, zo zag ik op mijn telefoon. Toen dacht ik: er was iets met 14 september. Maar wat? Ik keek naar de vriend waarmee ik sprak. 14 september. ,,Shit, jij was net nog jarig!” Vijf minuten geleden was hij nog jarig, nu was hij nog lang niet jarig.



Nadat hij mijn felicitaties en excuses had aanvaard, vertelde de vriend dat zijn verjaardag vreemd was begonnen. Zijn vriendin was zaterdagochtend erg vroeg gewekt door gerommel bij de voordeur. Omdat 35 geen leeftijd is waarop vrienden een pop in de tuin leggen, dacht ze: inbrekers.



Snel nadat 112 was gebeld arriveerde de politie. Het gerommel bij de voordeur bleek geen inbreker. Wel een verwarde, vermoedelijk zwaar bezopen man die zich afvroeg waarom zijn voordeur maar niet open ging.



Zelf heb ik één keer zoiets meegemaakt. Helaas was ik niet het lijdend voorwerp. Verzachtende omstandigheid: het was Koninginnedag. Lang geleden, ik was nog maar een tiener.