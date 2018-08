Fans Justin Timberlake komen mogelijk te laat in Gelredome door overwegstoring

De overwegstoring kwam op een een ongelukkig moment. Veel forenzen waren onderweg huis. Ook reizen veel fans van Justin Timberlake vanmiddag met de trein naar Arnhem. De popartiest treedt vanavond op in het Gelredome. Het is nog maar de vraag of de fans die per trein reizen nu op tijd in het Gelredome zijn. Het concert begint om 19.30 uur.