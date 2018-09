Farmaceut Novartis verhuist naar Amsterdam; 300 banen weg uit Arnhem

Na 'diverse analyses' kwam kantoorgebouw De Oliphant in Amsterdam Zuid-Oost als nieuwe gewenste locatie uit de koker. ,,Daar zitten we dichter bij onze klanten en de mensen met wie wij samenwerken’’, meldt Dollevoet. Ook is de nieuwe locatie van Novartis in Amsterdam straks beter te bereiken, onder meer via luchthaven Schiphol, en speelt de geplande verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam een belangrijke rol bij de keuze Arnhem te verlaten, vult ze aan. ,,Desalniettemin betreuren we ons vertrek uit Arnhem, waar we nog altijd met veel plezier zitten.’’



Novartis is al sinds de jaren vijftig gevestigd in de Gelderse hoofdstad. Eerst aan de Velperweg. Later verhuisde de farmaceut naar de huidige locatie aan de Raapopseweg. Novartis is een van oorsprong Zwisters bedrijf dat onderzoek doet naar medicijnen en die produceert en verkoopt. De vestiging in Arnhem dient vooral als 'handelslocatie'.