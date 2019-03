Fatale brand in woning Arnhem is het gevolg van kortsluiting

Gevierd clubman van MASV is nu ineens verdachte van schietpar­tij

12:41 ARNHEM - Ineens kwam Eef K. niet in het nieuws met positieve verhalen over ‘zijn’ club MASV. De Arnhemmer was middelpunt van een schietincident bij zijn woning, waarbij een Arnhemmer gewond raakte. Wie is K. die lokaal vooral bekend is om zijn flamboyante voorkomen als clubvoorzitter en volkszanger?