Fatale flatbrand in Arnhem diepgaand onderzocht

Vanaf volgende week minder hard op A12 over minder rijstroken

16:11 WESTERVOORT / ARNHEM - Verkeer dat over de A12 rijdt bij Arnhem en Westervoort kan daar vanaf volgende week zaterdag (25 januari) met nog slechts 90 kilometer per uur overheen rijden in plaats van 100. Ook is er één rijstrook minder voor verkeer richting Utrecht, om ruimte te maken voor verkeer richting de Duitse grens.