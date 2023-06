Feest! Hier in Arnhem kunnen tieners binnenkort een avondje stappen

In dit complex in Oosterbeek worden maar 7 van de 212 woningen ‘betaalbaar’: ‘Heel teleurstel­lend’

De Renkumse politiek zit in haar maag met de nieuwbouw op de plek van de huidige serviceflat de Valkenburcht in Oosterbeek. De afspraak is dat 75 procent van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn. Maar van de 184 appartementen en 28 zorgwoningen in het plan dat woensdagavond werd besproken zijn dat er slechts 7.