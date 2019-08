Feest in Burgers’ Zoo bij de geboorte van tiende breedlipneushoorntje

Arnhemse topkok Estée Strooker droomt van trotse Hollandse keuken met ‘misschien een Michelin­ster’

10:08 ARNHEM - Estée Strooker, Arnhems vrouwelijke chef in de betere kookkunst, ziet in de toekomst ‘misschien’ een ster in de Michelingids in het verschiet voor haar restaurant ’t Amusement in de Gelderse hoofdstad. Maar dan is er nog wel een lange weg te gaan, zo benadrukt ze. ,,Ik vind mezelf bij lange na nog niet goed genoeg.”