Feest in Sonsbeekpark Arnhem zonder coronavrees beëindigd met probleemloze ontruiming

Emiel Broenink komt en gaat bij Oost-Arn­hem: ‘Ron is bijna een genie’

28 maart Korfbalcoach Emiel Broenink stapt in de zomer op bij Oost-Arnhem. Het tweede deel van de veldcompetitie, mits die van start gaat, maakt Broenink bij de hoofdklasser af als hoofdtrainer, daarna is het klaar. Het is alleen sterk de vraag of Oost-Arnhem nog aan deel twee in de hoofdklasse begint.