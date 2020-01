Feestaardvarken, favoriete knuffel van Arnhem, gaat ‘in winterslaap’

File op A12 voor knooppunt Waterberg houdt aan door gestrande aanhangwa­gen

10 januari ARNHEM - verkeer op de A12 heeft mogelijk tot na de spits last van files rond knooppunt Waterberg. Daar staat een aanhanger in de berm. Als gevolg daarvan is er een snelheidsbeperking op de rijstroken uit de richting Wageningen en de A50 vanuit Renkum. Verkeer mag er maximaal 90 kilometer per uur rijden.