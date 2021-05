Feestaardvarken verdwijnt uit Arnhemse binnenstad

ARNHEM - Het iconische feestaardvarken verdwijnt in juni van zijn plek in het Bartokpark in de Arnhemse binnenstad.

Bijna acht jaar nadat het dier op deze plek was neergelegd door Burgers’ Zoo gaat het volgende maand naar een onderhoudslocatie in het dierenpark. Het werk van de Arnhemse kunstenaar Florentijn Hofman krijgt een opknapbeurt en onderwijl gaan gemeente en dierenpark op zoek naar een nieuwe locatie in de stad.

Slijtage en schade

Groot onderhoud van het kunstwerk is inmiddels noodzakelijk vanwege slijtage, schade en reparaties in de afgelopen jaren. Het feestaardvarken was een cadeau aan de stad, ter gelegenheid van het honderdjarige jubileum van het Arnhemse dierenpark in 2013.



De verhuizing van het kunstwerk naar het dierenpark aan de Schelmseweg voltrekt zich in de avond en nacht van 11 op 12 juni. Toen het feestaardvarken in het Bartokpark kwam te liggen, was dat al met de kanttekening dat diens verblijf daar van tijdelijke aard zou zijn.

Locatie voor appartementen

De locatie nabij cultuurcentrum Rozet was altijd al voorbestemd om te worden gebruikt als locatie voor woningbouw. Projectontwikkelaar Synchroon kan daar nu werk van gaan maken, door er 55 appartementen neer te zetten. Zolang de bouwput nog niet is geslagen, gaat de plek weer dienst doen als stadsparkje.



Het kolossale beest van Hofman mocht er de afgelopen jaren bivakkeren en had te lijden onder zijn populariteit en onder weersinvloeden. Duizenden kinderen hebben het feestaardvarken beklommen en er op en rondom gespeeld. Ook wind en regen hebben hun weerslag op de staat van het object.

Grondige inspectie

In overleg tussen de gemeente Arnhem, de kunstenaar en Burgers’ Zoo is besloten het kunstwerk te demonteren en naar een werkplaats te verplaatsen. Hier wordt het feestaardvarken aan een grondige inspectie onderworpen en wordt een plan voor groot onderhoud opgesteld.



Het team dat het aardvarken destijds heeft opgebouwd, gaat ook de demontage verzorgen. Vanaf maandag 31 mei 2021 starten de voorbereidingen. In de week van maandag 7 juni vindt overdag de demontage plaats.

Exceptioneel transport

Aan het einde van diezelfde week staat het transport richting Burgers’ Zoo gepland. Delen van wegen op de route die wordt gevolgd, worden korte tijd afgezet voor het exceptionele transport.



In overleg met Hofman en de gemeente gaat Burgers’ Zoo op zoek naar een nieuwe geschikte locatie. Volgens het dierenpark is het de bedoeling dat het feestaardvarken een tweede leven krijgt dat minstens zo leuk is als zijn eerste leven. Dat moet zijn op een plek waar het nieuwe betekenis voor Arnhemmers kan krijgen.

