Feesten rond Koningsdag leveren stad Arnhem miljoenen euro’s op

poll Amateur­voet­bal­lers kunnen tot zaterdag­nacht van club wisselen, waarom doen jaarlijks tienduizen­den spelers dat?

12 juni Jaarlijks wisselen tienduizenden spelers van amateurclub. De sluitingstermijn van deze transfermarkt is bepaald op 15 juni om 24.00 uur. Spelers hebben tot aanstaande zaterdagnacht de tijd een keus te maken. Daarna kun je alleen via een dispensatieregeling (verhuizing, werk) nog naar een andere club. Wel is het mogelijk de overschrijving in te trekken en terug te gaan naar de oude club zolang er geen formele wedstrijd (beker of competitie) is gespeeld.