Feestvierders in Arnhem op de bon, Marcouch is geïrriteerd: ‘Idioot en roekeloos’

OM wil werkstraf voor Wolfhezer (46) na betasten bevriende Renkumse jongen (16)

27 november ARNHEM - Een 46-jarige man uit Wolfheze moet worden veroordeeld tot 100 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor aanranding van een 16-jarige jongen in Renkum. Dat eiste de officier van justitie vrijdag in Arnhem, omdat zij bewezen vindt dat de man de jongen in zijn kruis heeft betast.