Felice Bakker (25) is voor altijd getekend door de meningokok

7:09 ARNHEM - Een man op een snorscooter is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt door en val op de Malburgse Bandijk in Arnhem. De bestuurder maakte daar even na middernacht een bocht om richting de Veepolderstraat te gaan, waarbij hij ten val kwam.