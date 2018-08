Feministen geven vrouwennamen aan straten in Arnhem en Nijmegen

De Janspoort in Arnhem, tussen Gele Rijdersplein en Jansplein, heet nu de Marie Anne Tellegenstraat. Net zoals de Waalkade in Nijmegen. De Jansbuitensingel is nu de Mies Bouwmanstraat geworden. En de Nijmeegse Broerstraat is omgedoopt tot de Ada Lovelacestraat.

Het verhangen van de straatnaambordjes in Arnhem en Nijmegen is onderdeel van de actie #meervrouwopstraat, waarmee de beweging de aandacht wil vestigen op het feit dat straten in Nederland veel vaker naar mannen zijn vernoemd dan naar vrouwen.

Onderzoek

De Bovengrondse beroept zich op een onderzoek van journalistiek platform De Correspondent, dat opleverde dat van alle straten in Utrecht, Groningen en Amsterdam slechts 12 procent is vernoemd naar een vrouw. Vaak is dat dan ook nog 'de vrouw van' of een godin. Vrouwelijke wetenschappers en politici zijn op één hand te tellen.

Volgens Santi van den Toorn van De Bovengrondse wordt met de actie de aandacht gevestigd op deze ongelijkheid en is het doel om ook op de straatnaamborden de verhouding tussen mannen en vrouwen meer gelijk te trekken en een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. ,,Meer vrouwen hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij. En dan hebben we het niet alleen over feministen.''

Het Dorp

Presentatrice en programmamaker Mies Bouwman is een Nederlands tv-icoon. Dat een straatnaambordje met haar naam in Arnhem aan de muur is gehangen, is wel zo passend: ze was de grote motor achter het succes van de tv-actie Open Het Dorp in 1962, waarmee de grondslag werd gelegd voor de bouw van Het Dorp in Arnhem als woongemeenschap en zorginstelling voor gehandicapten.

Marie Anne Tellegen was verzetsstrijder en feminist. Na de oorlog werd zij, als eerste vrouw en eerste niet adellijke persoon, benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin.