Femke (21) was ooggetuige van Utrechtse tramaanslag en wil grip op het leven terug: ‘Als ik alleen op straat loop ben ik angstig’

Sientje is een hond in de hulpverle­ning: ‘Ze imponeert vooral door haar uiterlijk’

18 maart NIJMEGEN - Sientje is sinds kort een ‘gecertificeerde psychosociale hulphond’. Eén keer per week mag ze met haar baasje mee naar haar werk bij Iriszorg. Jeanine Velders (26) is ambulant begeleider en geeft ‘topdog’-trainingen.