Festival Park Open wil na doorstart in 2018 graag de 30 jaar volmaken

VIDEO Jongste supporters jagen handteke­nin­gen bij de helden van Vitesse

18:19 ARNHEM - Op vlaggen, kussens, petjes en natuurlijk shirts. Overal moesten de spelers van Vitesse woensdagmiddag handtekeningen op zetten tijdens de jaarlijkse Vitesse Kids Club Dag. Die was dit keer niet in de vertrouwde GelreDome, maar in het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg.