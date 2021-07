Fiets daar maar eens langs: zwanenfamilie slaapt voor tweede jaar op rij op fietspad bij park Sonsbeek

Vijf maanden cel voor stelen van croissants, chocolade­brood­je en worst met kapmes in Arnhemse supermarkt

30 juni ARNHEM - Een 20-jarige Arnhemmer die afgelopen maanden met een kapmes op zak een croissants, chocoladebroodje en worst stal bij de PLUS in het Arnhemse Musiskwartier, Arnhemse boa’s beledigde en ook diefstallen pleegde in Dieren, is woensdag veroordeeld tot 5 maanden cel.