Fietsen tijdens de avondklok van Dieren naar Renkum? De politie houdt je echt niet aan

Ter hoogte van pannenkoekenrestaurant Strijland bij Rheden duikt plots een politieauto op. En nog een tweede. Ik schrik. Alle vooraf bedachte plannen om vlug een afslag te nemen, kunnen de prullenbak in. Want het gaat allemaal veel te snel.



Eerst even terug naar het begin. Met het televisieprogramma Hunted en de Youtube-serie Jachtseizoen in het achterhoofd, lijkt het me aardig om te kijken of het na negenen mogelijk is om op straat te zijn zonder aangehouden te worden.



En zo fiets ik om half negen weg uit Heveadorp naar station Wolfheze. Het mag nog, maar toch voel ik me al ernstig in overtreding. Ik heb alle papieren bij me en de rugzak is verder gevuld met een thermoskan warme chocolademelk, een paar koeken en een regenpak. Buienradar doet vanavond namelijk aan Russische roulette.