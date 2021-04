Fietsenmaker Kees van Okeesjen stopt ermee: ‘Hastalapasta, ik wilde mensen blij maken’

Een Arnhemmer op leeftijd – fietswiel in de hand – betreedt fietsenshop Okeesjen en zegt: ,,Ik heb een probleem.” ,,Anders was je hier niet”, reageert Kees Beenen (66), die het probleem (‘hastalapasta’) in een handomdraai verhelpt. Ondertussen druppelen er buurtbewoners binnen die Beenens fietspomp lenen.

Als de klanten zijn in de Spoorwegstraat gevestigde werkplaats hebben verlaten, noemt de fietsenmaker zichzelf een luisterend oor. Vaak ‘ouwehoert’ Beenen hier meer dan dat hij fietsen repareert. ,,Komt: ik woon in mijn zaak en heb geen personeel. Ik houd mijn vaste lasten laag, dan hoef ik ook niet zoveel te verdienen. Geld is slechts een getal. Als ik maar genoeg heb om de rekeningen te betalen. Ik wil mensen blij maken.”

Half juni gaat Beenen met pensioen. ,,Ik ben nooit verder gekomen dan Arnhem, waar ik geboren en getogen ben. Het is tijd om verder te kijken. Pete Townsend van The Who zong ooit: ‘I am going mobile.’ Dat ga ik doen. Ik stap in mijn groene kikker (een oud busje dat buiten staat, RK) om de wereld te zien. Of de wereld: Europa.”