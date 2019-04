Fietser (66) overleden na aanrijding met auto bij Rijkerswoerd

Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, aldus de politie.



De fietser werd rond 13.00 uur aangereden door een personenauto en raakte zeer ernstig gewond. De traumahelikopter bracht een trauma-arts ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.



De Rijkerswoerdsestraat was ter hoogte van het snelfietspad afgezet. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.