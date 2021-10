Fietser ernstig gewond bij ongeluk in Arnhem, traumahelikopter ter plaatse

2021 was in de regio Arnhem het jaar van BMX en pumptrack

4 oktober ARNHEM - De zomer van 2021 is misschien verregend, maar stond in de regio Arnhem zeker ook in het teken van BMX-fietscrossen. Op Papendal werden de wereldkampioenschappen verreden, her en der in de regio werden pumptrackbanen geopend en een kleine 4000 kinderen hebben bij Sportbedrijf Arnhem een BMX-clinic gevolgd.