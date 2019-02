Fietser gewond door botsing met auto in Arnhem

VIDEO Arnhemse Iris gaat van 100 naar 22 vierkante meter: ‘Ik heb maar twee pannen’

15:29 ARNHEM - De eerste bewoners van de tiny houses in de Arnhemse wijk Meinerswijk kregen afgelopen week de sleutels van hun nieuwe kleine huizen. Iris Wissenburg (30) is de allereerste bewoner. Haar vorige huis was een appartement in het Spijkerkwartier van 100 vierkante meter. Nu heeft ze nog maar een vijfde deel daarvan.