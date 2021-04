Fietser ontsnapt aan dood bij botsing met trein op onbewaakte spoorwegovergang in Rheden

Aanranding in studenten­huis: ‘Ik dacht dat haar ‘nee’ een soort van uitdaging was’

9 april ARNHEM/ EDE - Een 26-jarige Arnhemmer hoorde vrijdag een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen voor de ernstige aanranding van een jonge vrouw twee jaar geleden in een studentenhuis in Ede waar ze allebei woonden. Ze zei meermalen ‘nee’. Hij vatte het op als een uitdaging. ,,Toen ben ik helaas over haar grenzen gegaan. Ik schaam me heel erg.”