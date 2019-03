Fietsster raakt lichtgewond bij aanrijding in Arnhem, voetgangersairbag voorkwam erger

analyse Zó kan de Gelderse coalitie er straks uitzien na de Statenver­kie­zin­gen

10:33 ARNHEM - Wordt GroenLinks of de ChristenUnie aan het laatste college in Provinciale Staten van Gelderland toegevoegd? Of trekt Jan Markink van de VVD straks toch op met grote nieuwkomer Forum voor Democratie? Het officiële startschot voor de coalitieonderhandelingen klonk gistermiddag in het provinciehuis van Arnhem.