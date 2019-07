Fietsster zwaargewond door vallend bouwhek in Arnhem: ‘Vreselijk dat dit gebeurt’

Vermoedelijk drie bouwvakkers betraden iets voor 10.00 uur 's ochtends het bouwterrein, toen achter hen ineens het hek omviel. De fietssters, twee dames op leeftijd, reden over de straat toen het stalen gevaarte over een lengte van twintig meter naar beneden kwam.

Zij konden het hek niet meer ontwijken en kwamen eronder terecht. Vermoedelijk is de ernstig gewonde vrouw met haar hoofd op de straat terechtgekomen. Op de straat is een plas bloed te zien.

Een mobiel medisch team werd per traumahelikopter opgeroepen om assistentie te verlenen. Een trauma-arts is in een ambulance met de ernstig gewonde vrouw meegereden naar Nijmegen. De andere vrouw is naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem gebracht.

‘Dit mag niet gebeuren’

,,Dit mag niet gebeuren”, zegt Harold van Rooijen, algemeen directeur van Klok Groep, de aannemer die betrokken is bij de bouw van de appartementen aan de Van Oldenbarneveldtstraat. ,,We lopen elke avond de hekken na, om te kijken of ze goed geborgen zijn. Het is vreselijk dat dit gebeurt. We moeten nu afwachten om te weten waar het fout is gegaan. Ik hoop dat het goedkomt met die mensen.”