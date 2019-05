Fietswinkel in Arnhem plaatst foto’s ‘slinkse winkeldieven’ op Facebook

De fietswinkel zit op het Koningsplein in Arnhem, vlak achter het hoofdbureau van politie in de Beekstraat. ,,Het is op de hoek van de stad en daar houden we ook altijd rekening mee. De fietsen in de etalage staan met kabels vast.” De fietsdisplays zitten normaal gesproken ook niet op de fietsen. Ze worden pas aan de klant gegeven op het moment dat ze de fiets komen ophalen.



,,Soms blijven ze erop zitten na een proefrit. En in dit geval zaten ze op al verkochte fietsen. We kwamen er ook al vrij snel na de diefstal achter.” De verkoopwaarde van de fietsdisplays is 125 euro per stuk.



De fietswinkel heeft aangifte gedaan bij de politie. Toch is er voor gekozen om foto’s van de verdachten te delen op Facebook. ,, Dit hebben we gedaan om ze op te sporen, maar ook om andere fietshandelaren te waarschuwen.”