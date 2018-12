File en oponthoud op A12 en A50 bij Arnhem is voorbij

Trio uit Velp, Arnhem en Rheden opgepakt voor valsheid in geschrifte: tachtig uur taakstraf

15:13 ARNHEM/VELP - Drie mannen uit Velp, Arnhem en Rheden zijn woensdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Ook moet een 40-jarige Velpenaar, die naast het trio ook een van de hoofdverdachten was in het onderzoek, 18 maanden de cel in voor hennepteelt en witwassen.