File na aanrijding met vrachtwagen op A12

FIOD verdenkt juwelier in Arnhem van miljoenen­frau­de met oud goud

15:11 ARNHEM - De FIOD verdenkt een echtpaar van een juwelierswinkel in Arnhem van fraude met sloopgoud. Er zouden enkele miljoenen zijn verduisterd. Woensdag werden een bedrijfspand in Arnhem en twee woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht. De FIOD legde beslag op fysieke en digitale administratie.