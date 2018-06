File op A12 bij Arnhem door gat in de weg

column Anwar burgert in: 'Na 25 jaar huwelijk mijn hand ophouden bij mijn vrouw?'

14:10 Ik was bij een klasgenote thuis en dronk thee met haar moeder. Ze was blij, vertelde de moeder, want zaterdag is ze 25 jaar getrouwd. Er komt een groot feest, met familie, vrienden en collega's. Dat doen Nederlanders. Ze blijven feest vieren, ook als ze oud zijn.