File op A12 bij Arnhem door ongeluk met vrachtwagen is voorbij

Dagbeste­ding Buiten­plaats Arnhem beroofd van gereed­schap

10:25 ARNHEM - De mensen met een beperking die op boerderij De Buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuytgraaf meedoen aan de dagbesteding moeten een teleurstelling verwerken: bij een nachtelijke inbraak in de kapschuur, deze week, is een flinke hoeveelheid gereedschap gestolen.