File op A12 bij Arnhem door ongeluk met vrachtwagen, weg weer vrij

video Ex-militair neemt granaat mee naar huis: 'Anders liepen kinderen gevaar'

3 juli ARNHEM - Een bewoner van de Wormerveerstraat in de Arnhemse wijk Elderveld heeft vanmiddag voor grote opschudding gezorgd toen hij met een handgranaat thuiskwam. Hij was met stenen aan het gooien in de Rijn bij Arnhem, toen hij ineens een granaat vast had.