File op A12 en A50 bij Arnhem doordat trucks botsen

Man zwaarge­wond bij steekpar­tij in Arnhem, vrouw opgepakt door politie

ARNHEM - Bij een steekpartij in het Spijkerkwartier in Arnhem is dinsdagavond laat een man gewond geraakt. Hij is zwaargewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, zegt de politie.

2 februari