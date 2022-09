File op A12 richting Arnhem door vrachtwagen met pech

Update & video Zweefvlieg­tuig­crash is derde incident in korte tijd bij Terlet, piloot ongedeerd: ‘Heb het er goed vanaf gebracht’

ARNHEM - Langs de A50 is zondagmiddag een zweefvliegtuig neergestort bij vliegveld Terlet, iets ten noorden van Arnhem. De piloot strandde met zijn toestel in de boomtoppen van een strook bos in de dijk boven de A50, op korte afstand van de landingsbaan. De man kwam met de schrik vrij.

