File op A325 richting Arnhem na ongeval bij GelreDome

Elderveld bezorgd over agressie bij vrouwenop­vang in woonwijk

6:55 ARNHEM - Omwonenden van een beoogde opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld in de Arnhemse wijk Elderveld maken zich ernstig zorgen over mogelijke agressie rond de instelling. Ze vrezen overlast van mannen die hun partners of echtgenoten komen opzoeken om verhaal te halen. Ze vragen zich af of het verstandig is om ‘een blijf-van-mijn-lijfhuis’ midden in een woonwijk te vestigen.