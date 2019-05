File op IJsseloordweg door ongeval met meerdere auto's en motor

update 20-jarige vrouw gewond door steekinci­dent en mishande­ling in Arnhem

30 mei ARNHEM - Een 20-jarige vrouw is woensdagavond rond 22.30 uur slachtoffer geworden van een steekincident en mishandeling in Arnhem. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een 25-jarige Arnhemse is direct door de politie aangehouden.