File op Knooppunt Grijsoord na aanrijding op A12: verbindingsweg naar A50 afgesloten

UPDATE Het (oefen)voetbalprogramma in de regio Arnhem

Voetbalclubs in de regio spelen komend weekeinde massaal hun eerste oefenduels van 2022. Maar corona is nog niet weg als spelbreker: de oefenderby in Heelsum tussen RVW en CHRC is al verzet vanwege coronabesmettingen.

29 januari