File tussen Arnhem en Nijmegen na ongeval ter hoogte van GelreDome

Arnhemse Lavalu grijpt naast Musical Award voor beste muziek

7:19 ARNHEM/ AMSTERDAM - Lavalu zag woensdagavond in de Rai in Amsterdam de Musical Award voor beste muziek en arrangementen aan zich voorbijgaan. De Arnhemse zangeres was genomineerd in die categorie voor haar werk voor musical ‘Het Pauperparadijs’.