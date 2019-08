Files door ongelukken op A50, vakantiedrukte en afsluiting A325

Olifant Pinky van Burgers’ Zoo krijgt eind augustus een nieuw maatje

14:35 ARNHEM - Leuk is anders voor Pinky, zo helemaal alleen in dat grote olifantenverblijf. Ze leidt een eenzaam bestaan sinds de dood van haar zieke maatje Rekka eind april. Maar er is goed nieuws: de olifant van Burgers’ Zoo in Arnhem krijgt eind augustus gezelschap van Saba.