Files op snelwegen A12, A50 en A325 rond Arnhem nemen af tijdens natte ‘herfstvakantie-spits’

Video Nieuw album ‘Midair’ is Lavalu’s ‘meest eerlijke werk ooit’

12:48 ARNHEM - De Arnhemse componist en zangeres Lavalu brengt vandaag haar nieuwe album ‘Midair’ uit. Het is het tweede album in de ‘Rise’-trilogie en ‘mijn meest eerlijke werk ooit’, zegt Lavalu er zelf over. ‘Solitary high’ was in 2017 de eerste plaat in het drieluik.